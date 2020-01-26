Отмены авиарейсов происходят в столичных аэропортах

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Столичные аэропорты заявили о задержках и отменах авиарейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что всего изменения в расписании затронули 15 вылетов.

Известно, что в Домодедово отменили 5 рейсов и 1 задержали. В воздушной гавани Внуково перенесли время вылета для 5 самолетов.

При этом в аэропорту Шереметьево заявили о задержке 4 рейсов.

Причины изменений не уточняются.

Ранее у прилетевшего из Китая в Москву мальчика заподозрили признаки коронавируса. По итогам медосмотра специалисты исключили инфекционную патологию.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Они уже направлены в российские медицинские центры.