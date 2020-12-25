Совфед одобрил закон о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Севет Федерации одобрил правительственный закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
До этого документ был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Инициатива запрещает пропаганду наркотических и психотропных веществ, растений, содержащих наркотические вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Закон предусматривает для физических лиц штраф от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
Для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации юридического лица, предписан штраф от 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней. Для юридических лиц предполагается штраф от 1 до 1,5 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.
Кроме того, для иностранных граждан и лиц без гражданства закон предполагает штраф от 4 до 30 тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток с выдворением из России.
Ранее Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за клевету в интернете, который предполагает наказание за такое нарушение в виде штрафа до 1 миллиона рублей или лишения свободы до двух лет. Изменения внесены в статью "Клевета" Уголовного кодекса РФ.
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