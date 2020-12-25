Совет Федерации одобрил закон о комплексном развитии территорий

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации утвердил закон о комплексном развитии территорий. Документ одобрили на последнем в осенней сессии заседании верхней палаты российского парламента.
Согласно законопроекту, регионам предоставляется право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Также граждане смогут принимать решение о включении своего жилья в такие программы путем голосования.
Для этого необходимо будет две трети голосов жильцов. Для вывода жилья из такой программы за это решение должна будет проголосовать треть собственников.
Ранее Владимир Путин призвал решить вопрос с расселением граждан из аварийного жилья и не допустить появления новых аварийных домов. Он попросил обратить особое внимание на эту проблему.
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