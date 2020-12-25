Еще 5 659 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице от коронавируса вылечились еще 5 659 пациентов, сообщает Оперштаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 593 939 человек", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

За последние 24 часа в городе скончались 74 пациента с коронавирусом. Помимо диагностированной инфекции, у них была пневмония.

Как ранее рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в новогодние праздники горячая линия по коронавирусу продолжит работать в прежнем режиме.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне. По словам Поповой, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.