Москвичей предупредили об опасной погоде в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Опасная и неблагоприятная погода установится в Москве в пятницу, 25 декабря. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Синоптик заявил, что в столице ожидаются снежные заносы, метели и гололед. Кроме того, в некоторых районах города порывы ветра составят до 17 метров в секунду. По прогнозам специалистов, интенсивный снегопад будет идти с 09:00 до 17:00
"Однако и в этом есть польза – высота снега увеличится на 8–12 сантиментов", – сказал Вильфанд.
Ранее столичные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада. Коммунальная техника подметает проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой. Об этом сообщал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
При уборке города особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, а также парковкам
Из-за непогоды водителей попросили по возможности пользоваться общественным транспортом. Если поездку нельзя отложить, то специалисты советуют неукоснительно соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.
Накануне столичный главк МЧС предупредил о циклоне, который станет причиной непогоды в Москве. Специалисты заявили, что в течение суток местами ожидается сильный снег.
Штормовая погода ожидается в Москве в ночь на пятницу
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