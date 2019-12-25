Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не согласилась с низкой оценкой вице-премьера Татьяны Голиковой качества проведения программы оптимизации системы здравоохранения в регионах.

Она признала, что программа реализована по-разному в разных регионах.

"Наверное, может быть, излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось, и, очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество. Этого нет, иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более чем на пять лет", – цитирует Скворцову ТАСС.

Она считает, что в отрасли наблюдается "нормальное, позитивное движение". Однако есть что совершенствовать, добавила министр. Речь идет об изношенной инфраструктуре и транспортной логистике.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала ужасной прошедшую в регионах программу оптимизации сферы здравоохранения. Она заявила, что качество и доступность медицинских услуг резко ухудшились. По мнению вице-премьера, в этом виноваты и федеральные, и региональные власти.

Сейчас необходимо думать о мерах исправления сложившейся ситуации, констатировала Голикова. Обсуждается вопрос создания жесткой вертикали в сфере здравоохранения.

В ноябре она также говорила, что оптимизация была проведена неудачно. Точку зрения тогда поддержал вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Реформа здравоохранения в России стартовала в 2010 году. Регулирует этот процесс закон об обязательном медицинском страховании. Программа предполагает закрытие неэффективных больниц и увеличение числа высокотехнологичных медучреждений в стране.