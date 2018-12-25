Роспотребнадзор рассказал, как выжить зимой

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) дала россиянам рекомендации по тому, чем правильно питаться в холодное время года.
Роспотребнадзор посоветовал есть жирную рыбу, овощи, орехи и пить чай с пряностями, чтобы согреться. Лучше всего зимой согревает чай с корицей, мятой и лимоном.
В ведомстве подчеркнули, что перепады температуры, холодный воздух, ветер, сухой воздух в помещениях и нехватка солнечного света зимой понижают иммунитет. Поэтому служба решила напомнить россиянам, какие продукты становятся источниками полезных жиров и что лучше всего употреблять в пищу в это время года.
"Жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, растительные масла, зерновые продукты, сезонные овощи, свежая зелень, фрукты, орехи", – перечислило ведомство продукты, наиболее полезные для зимы.
В середине декабря главный диетолог Минздрава рассказал, что нужно есть, чтобы не замерзнуть зимой. Он отметил, что в лютые морозы можно рекомендовать к употреблению пищу с высоким содержанием углеводов, в небольшом количестве не повредит также жирная пища. Углеводы перерабатываются организмом быстрее, поэтому богатая углеводами пища быстрее согревает, пояснил врач.
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