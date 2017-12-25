Домохозяйке прислали счет за электричество на 284 миллиарда долларов

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Жительница американского штата Пенсильвания Мэри Хоромански обнаружила задолженность за электричество на 284 миллиарда долларов. Такую сумму женщина увидела, решив в начале месяца проверить свои счета онлайн.

При этом платеж за декабрь составлял 28 тысяч долларов. На сайте говорилось, что задолженность нужно погасить до ноября 2018 года, сообщает "Газета.ру".

После того, как сын Мэри позвонил в энергетическую компанию Penelec, счет сократился до 284,46 доллара. В компании женщину и ее сына поблагодарили за внимательность, отметив, что подобного никогда не случалось прежде.

На Рождество женщина попросила в подарок у сына монитор сердечного ритма.