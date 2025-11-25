В России могут ввести автоматическую отсрочку наказания для осужденных с детьми

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Отсрочку отбывания наказания для осужденных с детьми до 14 лет лет нужно сделать автоматической. Такое предложение выдвинула член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, передает ТАСС.

В настоящее время законодательство предусматривает, что суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14 лет беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, а также мужчине в таком же статусе или являющемуся единственным родителем.

"Хотелось бы, чтобы в нашем законе все-таки была предельная четкость, чтобы были прописаны случаи, когда отсрочка не предоставляется, а во всех остальных она бы предоставлялась автоматически", – сказала Меркачева, выступая на расширенном заседании фракции ЛДПР в Госдуме на тему "Реализация прав и защита матерей в России".

Член СПЧ уточнила, что в данный момент в законе не прописаны ясные критерии, когда суд может предоставить отсрочку, а когда – нет. Она привела статистику судебного департамента при Верховном суде, которая, с ее слов, свидетельствует о том, что предоставляемых отсрочек стало меньше.

Ранее Минюст предложил не арестовывать беременных при обвинении в нетяжком преступлении. Инициативу поддержали Минздрав, Генпрокуратура, ФСИН, Таможенная служба, Федеральная палата адвокатов и уполномоченный по правам человека.

При этом ведомство обозначило условия, по которым беременные и матери малолетних могут быть отправлены под стражу при обвинении в совершении преступления средней тяжести: если они официально не живут в России, их личность не установлена, они нарушили более мягкую меру пресечения или скрывались от правоохранителей и суда.