Представитель ВОЗ считает, что антикоронавирусные меры в Москве сработали

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предположила, что ограничения, введенные в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сработали и привели к снижению случаев заражения. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "Россия-24".

"Возможно, Москва сейчас справляется с этим, меры сработали", – отметила она.

Вуйнович добавила, что в городе замечено устойчивое снижение заболеваемости, но для утверждения данного факта нужно понаблюдать за ситуацией еще несколько дней.

В столице за последние сутки подтверждено 4 685 новых случаев коронавируса. За это время госпитализированы 1 635 пациентов, на ИВЛ в столичных медучреждениях находятся 440 человек.

Также сообщалось, что в Москве от коронавируса вылечились еще 5 947 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в городе, увеличилось до 422 189 человек.