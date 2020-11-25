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Москва 24

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Общество

16:26

Представитель ВОЗ считает, что антикоронавирусные меры в Москве сработали

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предположила, что ограничения, введенные в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сработали и привели к снижению случаев заражения. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "Россия-24".

"Возможно, Москва сейчас справляется с этим, меры сработали", – отметила она.

Вуйнович добавила, что в городе замечено устойчивое снижение заболеваемости, но для утверждения данного факта нужно понаблюдать за ситуацией еще несколько дней.

В столице за последние сутки подтверждено 4 685 новых случаев коронавируса. За это время госпитализированы 1 635 пациентов, на ИВЛ в столичных медучреждениях находятся 440 человек.

Также сообщалось, что в Москве от коронавируса вылечились еще 5 947 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в городе, увеличилось до 422 189 человек.

В Москве суточный прирост COVID-19 составил минимум с 18 октября

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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