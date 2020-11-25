Российские добровольцы 4–5 декабря проведут онлайн-марафон "Мы вместе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Онлайн-марафон "Мы вместе" состоится 4–5 декабря, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
Отмечается, что оно приурочено к Национальному и Международному дню волонтеров. По задумке организаторов, марафон призван объединить добровольцев со всего мира.
В рамках мероприятия, помимо культурной и образовательной программы, также запланирована церемония награждения победителей премии "Доброволец России – 2020". Сообщается, что в этом году конкурсу исполняется 10 лет. По словам организаторов, грантовый фонд конкурса увеличили до 90 миллионов рублей.
Кроме того, в рамках марафона планируется обсудить взаимопомощь и партнерство в период глобальных вызовов. В частности, на мероприятии представят успешные истории партнерства с участием волонтеров и некоммерческих организаций.
Также в рамках программы марафона отметят тех добровольцев и организации, которые наиболее активно принимали участие в акции "Мы вместе".
Ранее стало известно, что в финал конкурса "Доброволец России" вышли 20 столичных волонтеров. Всего москвичи направили на соревнование почти 2,5 тысячи заявок, что в три раза больше, чем в прошлом году.
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