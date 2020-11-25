Срок подачи заявок на конкурс News Photo Awards. Overcoming COVID продлен до 24 декабря

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Срок подачи заявок на конкурс фотографий News Photo Awards. Overcoming COVID продлен до 24 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято для увеличения количества участников. Первоначально прием заявок завершался 1 декабря.

"Сегодня свои фотографии на конкурс уже прислали авторы более чем из 40 стран мира, и количество снимков продолжает увеличиваться с каждой новой неделей. Некоторые наши зарубежные партнеры и коллеги сообщили нам, что они все еще продолжают отбор лучших работ для конкурса", – рассказал генеральный директор информационного агентства ТАСС, которое является организатором конкурса, Сергей Михайлов.

Оценивать работы конкурсантов будут известные фотожурналисты из Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ТАСС, ANSA, PA Media, NOOR. Также в состав членов жюри вошли заместитель главного редактора информационного агентства Yonhap (Республика Корея) и главный редактор визуального контента информационного агентства Anadolu Agency (Турция).

Работы принимают в двух номинациях – "Одиночная фотография" и "Серия фотографий". За победу в каждой из них предусмотрено 3 000 долларов. Автор лучшего снимка из всех присланных станет обладателем Гран-при и получит 10 000 долларов. Участвовать могут фотографы, сотрудничающие со СМИ, совершенно бесплатно.

Результаты объявят 11 марта 2021 года, в годовщину объявления пандемии коронавируса ВОЗ. Подробности конкурса доступны на сайте.

Ранее в Москве стартовал открытый международный конкурс на разработку архитектурных решений домов по программе реновации. В нем будут участвовать как российские, так и зарубежные архбюро.