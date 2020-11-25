Минпромторг назвал альтернативу закрытию фуд-кортов в ТЦ

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В Минпромторге выступили с предложением по организации альтернативной работы фуд-кортов в торговых центрах, сообщает РБК.

В министерстве считают, что сократить число посетителей и избежать их скопления в очередях позволит обслуживание гостей за столиками, как в ресторане. Предполагается, что посетители будут выбирать еду через электронное меню или принимать заказы будет сотрудник заведения.

Кроме того, между посетителями должна быть обеспечена дистанция в 1,5 метра, поэтому должны быть выделены отдельные посадочные зоны, считают в ведомстве. При пиковой заполненности фуд-корта доступ к нему будет приостанавливаться.

В зоне выдачи заказа предлагается установить прозрачные защитные экраны, а также после каждого клиента должна проводиться обработка столов и подносов.

Ранее эксперт рассказал, что заражение COVID-19 в ресторане через еду маловероятно, основной риск инфицирования в общественных местах связан с несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной.