Минпромторг назвал альтернативу закрытию фуд-кортов в ТЦ

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В Минпромторге выступили с предложением по организации альтернативной работы фуд-кортов в торговых центрах, сообщает РБК.
В министерстве считают, что сократить число посетителей и избежать их скопления в очередях позволит обслуживание гостей за столиками, как в ресторане. Предполагается, что посетители будут выбирать еду через электронное меню или принимать заказы будет сотрудник заведения.
Кроме того, между посетителями должна быть обеспечена дистанция в 1,5 метра, поэтому должны быть выделены отдельные посадочные зоны, считают в ведомстве. При пиковой заполненности фуд-корта доступ к нему будет приостанавливаться.
В зоне выдачи заказа предлагается установить прозрачные защитные экраны, а также после каждого клиента должна проводиться обработка столов и подносов.
Ранее эксперт рассказал, что заражение COVID-19 в ресторане через еду маловероятно, основной риск инфицирования в общественных местах связан с несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной.
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