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Общество

14:41

Совет Федерации одобрил закон о физлицах-иноагентах

общество

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, который будет регулировать деятельность СМИ-иноагентов. Документ также позволяет признавать иностранным агентом физическое лицо. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно закону, статус иностранного агента получат физические лица, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов, участвуют в создании подобного контента, распространяют эти материалы для неограниченного круга пользователей, а также получают финансирование из-за рубежа.

СМИ-иноагенты будут обязаны учредить российское юридическое лицо в статусе иноагента, чтобы работать в стране. Все их материалы должны будут содержать специальную пометку о том, что их распространяет иноагент. Такая же ссылка должна использоваться при цитировании. В случае нарушений ресурс будет заблокирован.

Вести реестр иностранных агентов будет министерство юстиции. Ведомство регулировало процесс по поручению Владимира Путина, теперь это будет оформлено законодательно.

Ранее в Госдуме предложили запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии или руководить ими. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров.

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