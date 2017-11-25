Спецподразделение полиции по борьбе с сосульками появится в Петербурге

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Подразделение полиции, отслеживающее появление сосулек на зданиях появится в Санкт-Петербурге. Об этом в Facebook сообщил правозащитник Александр Холодов. Он опубликовал письмо заместителя начальника УГИБДД по Петербургу.
Как гласит документ, 28 ноября в отделение материально-технического обеспечения УГИБДД подадут перечень сотрудников, на которых возложат обязанность осматривать фасады зданий и сооружений, отмечая образование снега и наледи.
Что полицейские будут делать, если обнаружат сосульки на объектах, в письме не сообщается.
В столице за уборкой крыш от сосулек будут следить с помощью системы видеонаблюдения. При этом в грядущем зимнем сезоне власти обещали жестче наказывать нарушителей.
В декабре 2016 года было принято постановление, обязывающее ответственных лиц убирать снег и наледь с крыш сразу после их появления. Теперь удалять последствия осадков необходимо сразу после их появления, а перед этим нужно выставлять ограждения на опасных участках перед домами.
Согласно документу, очистка снега на участках крыш, выходящих на улично-дорожную сеть, пешеходные зоны, тротуары, входы в подъезды, а также детские площадки должна производиться в течение двух суток с момента окончания осадков или сразу же после того, как толщина снежного слоя превысит пять сантиметров.
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