Москва 24 покажет пресс-конференцию детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой

Фото: deti.gov.ru

26 октября в ТАСС состоится пресс-конференция детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Детский омбудсмен подведет итоги своей работы за год, расскажет о развитии института уполномоченных по правам ребенка, сотрудничестве с федеральными и региональными органами власти, отработке обращений граждан.

Смотрите прямую трансляцию 26 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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