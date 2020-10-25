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Москва 24

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Общество

10:59

В Москве на ИВЛ находятся 312 пациентов с COVID-19

общество медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в Москве госпитализировали 1 072 пациента с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб. На ИВЛ находятся 312 человек с COVID-19.

В столице подтвердили 4 455 новых случаев заражения коронавирусом. В Оперштабе также сообщили, что 10,3% заразившихся – дети, 45% – граждане в возрасте 18 – 45 лет, 30,3% – люди в возрасте от 46 до 65 лет, еще 10% находятся в возрастной группе от 66 до 79 лет. 4,4% среди заразившихся – это люди старше 80 лет.

В штабе отмечают, что все граждане, которые контактировали с заразившимися, а также пациенты, находятся под наблюдением врачей.

Ранее за сутки еще 2 614 пациентов вылечились от коронавируса в Москве.

В России выявлено 16 710 новых случаев коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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