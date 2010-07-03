Олимпийские чемпионы пообщаются со школьниками

18:05
Фото: rushandball.ru
Образовательный проект "Урок с чемпионом" стартовал в школах Москвы. К детям будут приезжать триумфаторы Олимпиад, победители крупных мировых, европейских и российских турниров, сообщил портал мэра и правительства столицы.
Олимпийский чемпион по гандболу Денис Кривошлыков уже встретился с юными спортсменами школы № 851, которые также тренируются и выступают на турнирах по этой дисциплине.
"Миссия данного проекта — дать возможность почувствовать сопричастность каждого ребенка к празднованию побед российских спортсменов, ощутить радость и гордость за свою страну и желание быть похожим на великих спортсменов", – заявила Ольга Ярославская, директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта.
В ноябре и декабре организация планирует провести для московских школьников мастер-классы по баскетболу, гандболу и мини-футболу. В список гостей помимо Кривошлыкова включили чемпионку Европы Оксану Рахматулину, игрока баскетбольного клуба "МБА" Никиту Баринова и игрока сборной России по мини-футболу Ромуло Алвеса Нобре.
Ознакомиться с расписанием и адресами школ-партнеров проекта можно на официальном сайте Центра патриотического воспитания и школьного спорта.
В октябре специалисты РАНХиГС опросили родителей школьников с целью узнать, как замотивировать детей на учебу. Значительная часть респондентов – 30 процентов – считают, что для этого необходимо изменить содержание образовательных программ.
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