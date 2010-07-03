Россия оказалась в топ-5 стран по объему ежегодного выпуска книг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия входит в пятерку ведущих стран мира по объему ежегодного выпуска книг. Каждый год в нашей стране выходит более 100 тысяч наименований книг. Об этом в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы рассказал президент "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

"В стране ежегодно выходит 110-120 тысяч наименований книг, по этому показателю мы входим в пятерку ведущих стран мира, наряду с США и Китаем", – цитирует его РИА Новости.

По словам эксперта, высокие цены на книги в России связаны с особенностями книгоиздания. Речь идет о высокой цене на бумагу и полиграфию. При этом стоимость книг в России гораздо ниже, чем в европейских странах.

Ранее жителям столицы предложили выбрать лучший книжный магазин Москвы. Голосование стартовало в проекте "Активный гражданин". Участники опроса смогут проголосовать за одну из предложенных торговых точек: "Москва", "Библио-Глобус", "Республика", "Московский дом книги", "Молодая гвардия" и "Читай-город". Кроме того, москвичи смогут предложить и свой вариант.

