Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:15

Минтруд рассказал, в каком возрасте россияне рожают первого ребенка

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Граждане России заводят первого ребенка в среднем в 25,9 лет. По сравнению с 2011 годом этот показатель вырос почти на год. Такое заявление сделал заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, передает РИА Новости.

По его словам, в 2011 году средний возраст рождения первого ребенка составлял почти 25 лет. В стране отмечается сдвиг в сторону более позднего рождения детей и создания семьи. Подобная перемена влияет и на срок рождения вторых и последующих детей, отметил представитель ведомства.

Ранее россияне назвали качества хороших отцов. Наибольшее число респондентов считают, что отцы должны заботиться о семье и детях, любить их. На втором месте по популярности оказался ответ "отец должен заниматься воспитанием детей".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика