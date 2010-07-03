Минтруд рассказал, в каком возрасте россияне рожают первого ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Граждане России заводят первого ребенка в среднем в 25,9 лет. По сравнению с 2011 годом этот показатель вырос почти на год. Такое заявление сделал заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, передает РИА Новости.

По его словам, в 2011 году средний возраст рождения первого ребенка составлял почти 25 лет. В стране отмечается сдвиг в сторону более позднего рождения детей и создания семьи. Подобная перемена влияет и на срок рождения вторых и последующих детей, отметил представитель ведомства.

Ранее россияне назвали качества хороших отцов. Наибольшее число респондентов считают, что отцы должны заботиться о семье и детях, любить их. На втором месте по популярности оказался ответ "отец должен заниматься воспитанием детей".

