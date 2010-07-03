ЦИК РФ проведет олимпиаду школьников по избирательному праву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла постановление о проведении Всероссийской олимпиады школьников по избирательному праву и избирательному процессу. Постановление приняли на заседании ЦИК, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что избирательная комиссия совместно с министерством просвещения будет проводить олимпиаду с 1 ноября текущего года по 20 марта будущего года.

Соревнование будет состоять из двух этапов: региональный, проводящийся на уровне субъекта РФ, и заключительный – на федеральном уровне.

В олимпиаду войдут занятия, которые составили на основе общеобразовательных программ, и представляют собой практические и теоретические задачи по вопросам избирательного права.

Победителей и призеров наградят дипломами.

Ранее сообщалось, что московские школьники заняли I место в Олимпиаде мегаполисов. Олимпиаду проводили по математике, информатике, физике и химии. В соревнованиях участие принимали школьники от 14 до 18 лет из 45 городов 32 стран мира. Всего – 479 участников.

В прошлом учебном году почти тысяча ребят из Москвы стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады. Побеждают столичные школьники и на международных олимпиадах. Они уже привезли 18 золотых и серебряных наград. А в чемпионате мира профессионального мастерства WorldSkills москвичи заняли второе место.

В этом году в столице проведут 77 олимпиад по различным предметам. Всероссийская олимпиада школьников считается одной из основных, потому что победители могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов. Если выберут тот же профиль, по которому победили.

