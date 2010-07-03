Мать девочки из захламленной квартиры могут восстановить в родительских правах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала условия восстановления в родительских правах Ирины Гаращенко, которая оставила свою дочь в грязной захламленной квартире на несколько дней.

"Все будет зависеть от заключения докторов: если излечение наступило, то почему нет? Был проведен необходимый курс лечения. Сейчас часть его завершается. По итогам курсового лечения и результатам следственных действий, судебных решений будем делать выводы по дальнейшему семейному устройству", – цитирует Агентство "Москва" Кузнецову.

Девочку обнаружили 10 марта в антисанитарных условиях в столичной квартире на Ленинградском шоссе. С помощью спасателей полицейские вскрыли дверь и вошли в жилище, где увидели ужасную картину. Все было забито зловонным мусором и хламом, а на подоконнике сидела маленькая девочка в одной грязной кофте и шапке. Оказалось, что малышка совершенно не умеет разговаривать, более того, у нее полностью отсутствуют какие-либо социальные навыки. Ребенок не был приучен спать на кровати, а также боялся воды.

Позднее была задержана мать ребенка. В отношении нее возбудили дело по статье "Покушение на убийство".

Весной женщину признали невменяемой. При этом, как добавил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, ее диагноз не является пожизненным. Тем не менее Гаращенко ограничили в родительских правах.

Сейчас девочка находится под присмотром сотрудников органов опеки и быстро догоняет своих сверстников в развитии. Малышка уже знает много слов, играет с другими детьми, помогает накрывать на стол и убирает за собой посуду. В июне девочке исполнилось шесть лет.

