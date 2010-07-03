Эксперт Всероссийской недели охраны труда – о сокращении рабочих мест в стране

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Организатор Всероссийской недели охраны труда Олег Косырев прокомментировал Москве 24 информацию о том, что более 50 тысяч россиян могут лишиться работы до конца сентября. По его мнению, на нашей экономике это никак не отразится, поскольку, скорее всего, произойдет какое-то перераспределение людей из одной отрасли в другую.
"Я не думаю, что сейчас есть недостаток рабочих мест, поэтому люди смогут спокойно устроиться. Цифры не критичные, высокого уровня безработицы в России сейчас нет. Люди не останутся на улице и найдут себе работу", – считает эксперт.
Косырев отметил, что сейчас происходит очень серьезное замещение автоматизированными и информационными системами, поэтому вполне уместно, что многий труд автоматизируется и нет необходимости в большом количестве людей.
Ранее стало известно, что около 51,6 тысячи россиян могут потерять работу до конца сентября 2019 года.
Указывается, что речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Такую информацию работодатели предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения.
При этом сведения о тех, у кого заканчивается трудовой договор или кому предстоит выход на пенсию, не учитываются. Так, наибольшие риски у тех, кто занят на обрабатывающих производствах (12,6 тысячи человек), госслужбе (7,7) и в сфере образования (5,2).
Реформа в сфере госуправления, которая стартует в России в 2020 году, позволит сократить количество госслужащих и повысить зарплаты оставшимся. По замыслу Минфина, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократится на 10 процентов, а территориальных – на пять процентов.
10 сентября эксперты заявили, что компетенции 45,5 процента работников в России к 2030 году окажутся невостребованными из-за "рисков цифровизации и автоматизации". Без работы могут остаться 20,1 миллиона человек. Им придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться.
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