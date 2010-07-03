Жителей Рязани пригласили на "божественную" пробежку

Жителей Рязани пригласили на "божественную" пробежку со священником. Объявление разместили в группе епархии в соцсети "ВКонтакте".

"Давно думаешь, что пора бы уже начать новую жизнь? Надоело чувствовать себя вечно усталым? Давай начнем следить за здоровьем вместе!" – говорится в посте.

Также отмечается, что после тренировки на свежем воздухе все пойдут в храм – побеседовать с батюшкой за чашкой чая с плюшками.

Ранее Московская патриархия предупредила о мошеннических письмах якобы от имени патриарха Кирилла с просьбой о перечислении денег.

Отмечается, что мошенники прибегают к различным выдуманным поводам для сбора денег. К примеру, просят перечислить определенную сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов.