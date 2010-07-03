До 12 градусов тепла ожидается в Москве в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков и до 12 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 25 сентября.

Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, передает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха составит 7-12 градусов. При этом будет дуть слабый ветер, говорится в сообщении.

Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.

Ранее синоптики дали советы, как быстро и легко адаптироваться к осени, когда меняются биоритмы, становится труднее просыпаться и ощущаются упадок сил.