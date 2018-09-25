В метро Петербурга активистки обливали мужчин отбеливателем

В метро Санкт-Петербурга прошла акция против привычки мужчин сидеть с раздвинутыми ногами (мэнспрединга). Видео размещено на Youtube-канале ее организатора Анны Довгалюк.

Как сообщается в титрах к видео, во время съемок "пострадали 70 особей". Отмечается также, что цель акции заключается в попытке привлечь внимание к "отвратительному явлению.



Активистки утверждают, что привычка мужчин сидеть в общественном транспорте, широко раздвинув ноги, являются актом гендерной агрессии и неуважением к женщинам. Девушки считают, что необходимо добиться законодательного запрета и ответственности за мэнспрединг.

Как ранее рассказала порталу Москва 24 французская писательница, журналистка и антрополог Морион Демидофф, проблема сегодняшней феминистской борьбы заключается в том, что она метафорически "кастрирует" мужчин, лишает их не столько социального доминирования, сколько физических, природных особенностей. Опасно таким образом обобщать и демонизировать людей. Я думаю, что женщины и мужчины вместе должны бороться за более сбалансированное общество. Но женщины выступают против мужчин, в то время как многие мужчины придерживаются тех же взглядов, что и они.

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