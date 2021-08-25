Более 4,5 млн детей отдохнули в детских лагерях этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что, несмотря на эпидемиологические трудности, летом нынешнего года в лагерях отдохнули более 4,5 миллиона детей, это на 1,2 миллиона больше, чем обычно. Об этом Кравцов рассказал на заседании Госсовета по вопросам образования.
"Несмотря на все трудности, вызванные пандемией, была обеспечена работа детских лагерей и оздоровительных центров, разумеется, с соблюдением всех санитарных эпидемиологических требований. В лагерях отдохнули более 4,5 миллиона детей", – сказал Кравцов, слова которого приводит РИА Новости.
Министр отметил, что такого показателя удалось достичь благодаря программе туристического кешбэка, инициированной Владимиром Путиным.
В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. Совершить путешествие можно до 15 сентября включительно, сама же продажа туров продлится до 31 августа. С полным списком лагерей, которые участвуют в программе, можно ознакомиться на сайте "мирпутешествий.рф".
Ранее Кравцов заявил, что третью смену в российских школах планируется полностью ликвидировать к 2025 году. По его словам, ведомство также прорабатывает необходимые меры для того, чтобы на данном фоне не допустить роста второй смены.
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