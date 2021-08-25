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Общество

16:26

Активистов пригласили поучаствовать в конкурсе "Лица района"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Активистов пригласили принять участие в конкурсе "Лица района", который проходит в столице. Организатором мероприятия выступило ГКУ "Московское агентство реализации общественных проектов".

Целью конкурса является формирование сообщества специалистов, чтобы создать условия для самореализации и расширения деятельности общественных активистов.

Участие могут принять граждане в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие или работающие в столице, которые имеют свою районную практику или инициативу. Зарегистрироваться на участие можно на сайте лицарйона.москва.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре текущего года.

Ранее в столице стартовал набор участников для подготовки к соревнованию First Tech Challenge. Это одно из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League, ориентированное на ребят 12–18 лет. Начинающие инженеры, которые присоединятся к проекту, создадут робота. Заявки на участие принимаются до 15 сентября.

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