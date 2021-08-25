Еще 2 299 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице еще 2 299 пациентов вылечились от COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего число людей, вылечившихся от коронавируса в столице, достигло 1 434 366.

"В Москве выявлено 1 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 526 человек. На ИВЛ находятся 289 человек", – говорится в сообщении.

За прошедшие 24 часа в столице скончались 52 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над коронавирусом необходимо вакцинироваться. Сделать прививку можно в одном из столичных центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За последние сутки в России подтвердили 19 536 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6 804 910 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,09%, Республике Алтай – 0,13% и Республике Бурятия – 0,17%.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что количество россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, на данный момент является недостаточным для формирования коллективного иммунитета.