В России выявили 19 536 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 19 536 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В том числе выявлено активно 1 416 (7,2%) эпизодов без клинических проявлений.
На Москву пришлось 1 402 случая, на Санкт-Петербург – 1 385, на Московскую область – 776, на Свердловскую область – 527, на Ростовскую область – 482, на Пермский край – 475, на Воронежскую область – 463, на Красноярский край – 441, на Нижегородскую область – 433, на Самарскую область – 430, на Иркутскую область – 398, на Омскую область – 389, на Челябинскую область – 378, на Ставропольский край – 354, на Волгоградскую область – 351.
Всего в России зарегистрировано 6 804 910 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,09%, Республике Алтай – 0,13% и Республике Бурятия – 0,17%.
За последние сутки в стране подтверждено 809 смертей, за весь период пандемии умерли 178 423 человека. За минувшие 24 часа выписали 19 654 человека, за все время – 6 073 157.
Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что количество россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, на данный момент является недостаточным для формирования коллективного иммунитета. Он пояснил, что доля привитых должна составлять как минимум 80%. По словам Проценко, медики опасаются, что осенью к коронавирусу прибавится угроза распространения гриппа.
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