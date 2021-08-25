Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице и Подмосковье в среду, 25 августа, прогнозируют облачную погоду, кратковременный дождь и до 20 градусов тепла. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
По словам синоптиков, регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, во второй половине дня атмосферного фронта с запада.
"При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве составит +17...+19 градусов, по области – около +15...+20 градусов", – говорится в сообщении.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. В середине дня атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 45%.
Ранее синоптик пообещал жителям центра Европейской России умеренное продолжение лета. По словам специалиста, в среду, 25 августа, в центре Европейской России будет облачно, а температура поднимется до 20 градусов.
Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании
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