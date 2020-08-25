Синоптики предсказали аномально теплый конец лета в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца августа практически на всей территории России прогнозируется температура выше климатической нормы.
По его словам, особенно теплым завершение лета ожидается на Урале и в Поволжье, где аномалии будут достигать 8 градусов. "Это будет очень хороший конец лета", – сказал Вильфанд ТАСС.
Исключениями станут Якутия, Магаданская область, Хабаровский край, Чукотка и Камчатка. В этих регионах температура будет около и ниже нормы.
Синоптик также сообщил, что природные лесные пожары утихнут осенью в связи с тем, что в это время года традиционно количество дней с осадками увеличивается.
Ранее Вильфанд заявил, что на европейской части России ожидается теплый сентябрь. Он указал, что температура воздуха будет около и выше нормы. При этом избытка осадков не прогнозируется.
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