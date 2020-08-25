Синоптики предсказали аномально теплый конец лета в России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца августа практически на всей территории России прогнозируется температура выше климатической нормы.

По его словам, особенно теплым завершение лета ожидается на Урале и в Поволжье, где аномалии будут достигать 8 градусов. "Это будет очень хороший конец лета", – сказал Вильфанд ТАСС.

Исключениями станут Якутия, Магаданская область, Хабаровский край, Чукотка и Камчатка. В этих регионах температура будет около и ниже нормы.

Синоптик также сообщил, что природные лесные пожары утихнут осенью в связи с тем, что в это время года традиционно количество дней с осадками увеличивается.

Ранее Вильфанд заявил, что на европейской части России ожидается теплый сентябрь. Он указал, что температура воздуха будет около и выше нормы. При этом избытка осадков не прогнозируется.