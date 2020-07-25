Еще 561 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице от коронавируса вылечился еще 561 пациент, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что количество выздоровевших в Москве продолжает расти. Всего инфекцию смогли побороть 174,5 тысячи жителей города.
Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Накануне сообщалось, что в Москве количество новых случаев коронавируса составляет 5,09 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, это 26-е место среди субъектов страны. За сутки 24 июля в городе зарегистрировали 645 случаев коронавирусной инфекции.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 15 миллионов случаев заражения, свыше 619 тысяч человек скончались. В России выявлено 800 849 случаев COVID-19, вылечились 588 774 человека, скончались 13 046.
За месяц число новых случаев COVID-19 в Москве сократилось на более чем 20%
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