Магазины могут обязать предоставлять три способа безналичной оплаты

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Магазины могут обязать предоставлять покупателям минимум три способа безналичной оплаты, сообщает ТАСС.
Это правило могут ввести с 2023 года. Законопроект подготовили в центре компетенций по нормативному регулированию программы "Цифровая экономика РФ".
При этом в качестве обязательного условия могут ввести использование национальных платежных инструментов. Авторы инициативы полагают, что это повысит прозрачность розничной торговли и обеспечит равные возможности потребителям. Также предполагается, что это поможет создать механизм защиты для восстановления нарушенных прав.
В случае одобрения законопроект будет вводиться постепенно. Торговые точки с выручкой больше 40 миллионов рублей должны будут ввести три вида безналичной оплаты с 1 июля 2019 года. Продавцы с выручкой больше 20 миллионов – с 1 января 2020 года, а с выручкой более 10 миллионов – со 2 января 2021 года.
Интернет-магазинов новое правило коснется с 1 июля 2019 года.
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