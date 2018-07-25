Взлетят не только самолеты. Эксперты – о повышении цен на авиабилеты

Российские авиакомпании готовятся повысить топливный сбор из-за подорожавшего авиационного бензина. Это приведет к росту цен на авиабилеты для пассажиров, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на текст письма авиакомпании "Аэрофлот" турагентам. Следом о повышении заявила компания S7. Портал Москва 24 пообщался с экспертами и выяснил, стоит ли опасаться резкого повышения цен на авиаперевозки в ближайшей перспективе.
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По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, "эта тенденция (повышения цен на билеты) будет продолжаться".
При этом эксперт опроверг опасения о подорожании путевок на 10 процентов в зимний период.
"Это не так. Топливный сбор идет отдельно от стоимости тура, никто не заинтересован задирать цены, когда, наоборот, надо стимулировать потребительский спрос. Поэтому при введении повышенного топливного сбора, не 10 процентов, а 1 процент от стоимости путевки, топливный сбор будет тоже, конечно, повышен", - заявил собеседник портала.
Барзыкин убежден, что никаких радикальных изменений в индустрии не предвидится, однако, если тенденция продолжится, люди станут искать альтернативные варианты поездок.
"Ж/д активно конкурируют на внутренних перевозках, автомобильный транспорт, тем более в Крым все больше едут собственным транспортом", – добавил эксперт. По его мнению, государству необходимо "адекватными мерами" реагировать на эти вызовы.
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Ведущий эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что такими маневрами компании пытаются привлечь внимания правительства к ускоренным темпа роста цен на топливо.
По его мнению, цены на топливо растут гораздо быстрее, чем авиакомпании могут повышать тарифы.
"Если бы они могли повышать тарифы, они бы это делали тихо, потому что любое повышение тарифов – это негатив в сторону авиакомпании. Авиакомпании не могут повышать цены на билеты так же быстро, как растут цены их издержки в первую очередь на авиакеросин", – заключает Крамаренко.
Однако исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев считает, что цены на авиабилеты продолжат повышаться,
"Это было ожидаемое повышение, и цены на билеты продолжат расти. Однако у правительства есть возможность это изменить, если оно обяжет производителей реализовывать топливо на бирже и установит нулевую ставку НДС на внутренних линиях", – отметил Пантелеев, добавив, что сезонное подорожание топлива связано с повышающимся спросом на горючее в третьем квартале года.
"В этот период начинаются закупки в Росрезерв, многие авиакомпании запасаются зимним топливом, поэтому спрос увеличивается, соответственно возникает дефицит и поднимаются цены", – заключил эксперт.
Евгения Маркова
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