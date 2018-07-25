Мизулина попросит генпрокурора Чайку взять под контроль убийство девочки в Серпухове

25 июля 2018, 13:57
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
К генпрокурору РФ Юрию Чайке планирует обратиться зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина с просьбой взять под контроль дело об убийстве девочки в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе сенатора, передает Агентство "Москва".
По словам Мизулиной, эксперты рабочей группы Совфеда сообщают, что по этому району регулярно поступают обращения на горячие линии (например, на горячую линию "Сдай педофила").
Сенатор отметила, что правоохранители ничего не предпринимают после сообщений о "фактах преследования детей" и отказываются даже регистрировать такие сообщения.
В полиции Серпухова начали служебную проверку после получения информации, что одна из местных жительниц ранее жаловалась на подозреваемого в убийстве пятилетней девочки, но полицейские не приняли никаких мер.
Ранее сообщалось, что Серпуховский суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве девочки.
По данным следствия, 27-летний Александр Семин подкараулил девочку на игровой площадке, надругался над ней, а затем убил.
23 июля следователи задержали подозреваемого. Задержанного планируют проверить на причастность к другим преступлениям против детей.
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