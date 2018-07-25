На фестивале "О, да! Еда!" сломают гастрономические стереотипы

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Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 выступит партнером популярного гастрономического фестиваля "О, да! Еда!" и переосмыслит шаблонные представления о питании.

Ключевой темой фестиваля в этом году станет Slow Food, которая призывает жить не спеша и получать удовольствие от еды. Оператор привнесет идею "других правил" в философию еды и представит новое видение о том, где, как и когда можно наслаждаться ею.

Tele2 презентует специальные подставки для смартфона, которые позволят читать во время еды, а брендированные термопакеты прогонят назойливый призрак детства – запрет "не встанешь из-за стола, пока не доешь". Переноски-конструкторы сделают удобной привычку есть на ходу, а санитайзеры Tele2 избавят гостей от необходимости искать на фестивале умывальник.

Наконец, самое приятное "другое" правило Tele2 – купоны, которые после 18:00 можно обменять на угощения от партнеров мероприятия.

Также на территории парка оператор установит фотозоны, имитирующие вертикально расположенные кровати. В течение всего фестиваля будет действовать конкурс на лучшие снимки, сделанные вместе с фотоаксессуарами Tele2. Авторы лучших кадров, опубликованных под хештегами #ЕДАподругимправилам и #tele2, получат шанс выиграть смартфон и другие ценные призы.

В рамках гастрономического праздника, Tele2 также проведет онлайн-трансляцию, где ее ведущий Артем Королев познакомит зрителей с кулинарными лекциями и мастер-классами и перенесет в эпицентр праздника.

Помимо этого, гости примут участие в мастер-классах от знаменитых шеф-поваров, проследят за кулинарными поединками и познакомятся с фудшерингом, сенсорикой и сувидом.

Традиционно "О, да! Еда!" проходит в формате пикника, который совмещает в себе не только гастрономию, но и музыку, спорт, а также стрит-арт.

Фестиваль проходит в России с 2013 года, а Tele2 выступит партнером мероприятия в четвертый раз.

В этом году гастрономический фестиваль "О, да! Еда!" пройдет с 28 по 29 июля в 15 городах России.