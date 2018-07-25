ЦИК поручил избиркомам протестировать КОИБы перед Единым днем голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Центральной избирательной комиссии РФ поручили региональным избиркомам публично протестировать комплексы обработки избирательных бюллетеней. Сделать это нужно перед Единым днем голосования, который пройдет 9 сентября. Об этом сообщил во время заседания ЦИК заместитель его председателя Николай Булаев, передает Агентство "Москва".

"Около девяти тысяч, если не десять тысяч, КОИБов используются в Единый день голосования. Большая часть из того, что мы имеем на сегодняшний день. И убедительная просьба еще раз задолго до дня голосования провести публичное тестирование, разъяснить принципы работы, дать возможность людям испытать их до дня голосования, чтобы все, у кого есть какие-то сомнения, могли спокойно неограниченное время проработать и протестировать", – сказал он.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории столицы утвердила стандарт "дачного" избирательного участка.

Во время выездного заседания рабочей группы, ее члены осмотрели образец "модульных" участков, которые разместят за пределами Москвы.