В столице зарегистрировано около 4,5 тысячи обманутых дольщиков – Хуснуллин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 4,5 тысячи обманутых дольщиков насчитывается в столице, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас сегодня в городе порядка 4,5 тысячи обманутых дольщиков зарегистрированных, но если посчитать, где есть задержки, то это где-то около 12–13 тысяч человек", – цитирует чиновника Агентство "Москва".

Для защиты дольщиков в России создаются специальные фонды. Так московское управление Росреестра с ноября 2017 года по май 2018-го зарегистрировало свыше 40 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) за которые уплатили взносы.

С 4 июля фонды наделены правом достраивать жилье при возникновении проблем у подрядчиков. Закон об этом подписал Владимир Путин. Мера усилит защиту прав дольщиков.