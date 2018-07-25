В столице зарегистрировано около 4,5 тысячи обманутых дольщиков – Хуснуллин

25 июля, 11:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 4,5 тысячи обманутых дольщиков насчитывается в столице, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"У нас сегодня в городе порядка 4,5 тысячи обманутых дольщиков зарегистрированных, но если посчитать, где есть задержки, то это где-то около 12–13 тысяч человек", – цитирует чиновника Агентство "Москва".
Для защиты дольщиков в России создаются специальные фонды. Так московское управление Росреестра с ноября 2017 года по май 2018-го зарегистрировало свыше 40 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) за которые уплатили взносы.
С 4 июля фонды наделены правом достраивать жилье при возникновении проблем у подрядчиков. Закон об этом подписал Владимир Путин. Мера усилит защиту прав дольщиков.
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