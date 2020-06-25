За первый час электронного голосования явка составила почти 5,6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 5,6% составила явка за первый час электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве. Это следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.

По состоянию на 11:00 всего проголосовало 996 человек, выдано 64 833 бюллетеня.

25 июня электронное голосование началось в Москве. Оно завершится в 20:00 30 июня. Возможностью электронного голосования воспользовалось более 1 миллиона 50 тысяч москвичей. Сбоев в результате тестирования системы перед началом голосования не выявлено.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно – в последнем случае необходимо было до 21 июня зарегистрироваться.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.