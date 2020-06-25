Облачная погода установится в четверг в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 25 июня. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

По сведениям синоптиков, столичный регион днем окажется под влиянием атмосферных фронтов. В некоторых районах столицы могут пройти кратковременные дожди.

"Температура воздуха в Москве составит 25–27 градусов тепла, по области – до плюс 28 градусов", – отметили специалисты.

Уточняется, что ветер северного направления будет дуть порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня покажет значение 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 50 процентов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях до конца июня. В столичном регионе среднесуточные температуры будут показывать значения 16 градусов.

При этом россиян предупредили о повышенном уровне солнечного излучения. Жителям страны посоветовали пользоваться защитным кремом, а также носить одежду с длинными рукавами.