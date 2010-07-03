Образовательный проект "TVоя Москва" проводит ежегодный конкурс для творческой молодежи. В этом сезоне заявлено шесть номинаций: фоторепортаж, видеорепортаж, аудиорепортаж, проморолик, блогинг, медиаплан.
Победители получат возможность пройти стажировку в объединенной редакции "Москва Медиа", где можно будет попробовать себя в качестве пишущего редактора, радиоведущего, фоторепортера.
Также за время стажировки победители научатся брать интервью, верстать тексты для интернет-изданий, быстро находить и обрабатывать новости, делать репортажи с места событий, организовывать фото- и видеосъемки, работать с камерами и звуковой аппаратурой, вести блоги и посты.
Работы на конкурс принимаются до 31 июля текущего года. Более подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте проекта.
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