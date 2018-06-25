Как выбирать онлайн-кассу: смарт-терминалы против "автономок"

​Фото предоставлено компанией "Эвотор"

У малого бизнеса в сфере торговли и общепита остались считанные дни до перехода на онлайн-кассы. Многие предприниматели покупают устройства в последний момент. В реестре ФНС зарегистрировано более 100 моделей кассовой техники от разных производителей. Как не ошибиться с выбором?

Для 36% предпринимателей основным критерием является цена (данные исследования аналитического центра НАФИ об отношении малого и среднего бизнеса к кассовой реформе), а еще 22% смотрят на простоту использования. Однако, как это часто бывает в бизнесе, привлекательная цена в моменте часто оборачивается дополнительными расходами в перспективе, а кнопочки чаще всего обозначают, что возможности девайса ограничены.

Сравним онлайн-кассы двух видов – именно они наиболее подходят для малого бизнеса, который в этом году должен обзавестись новым оборудованием.

Автономные кнопочные устройства, или "автономки", производят многие компании. По сути, они предлагают модернизированные аналоги привычных старых касс, которые дополнены фискальным накопителем и модулем связи, некоторые из них – более продвинутые, но все еще автономные модели. Смарт-терминалы, или "умные" кассы, – это интеллектуальные устройства нового поколения, они разрабатывались под новое законодательство и с учетом современных технологий. Такие кассы предлагает, например, "Эвотор". Сравним, в чем преимущества и ограничения того или иного устройства для предпринимателя на примере владельца небольшой торговой точки.

Стоимость устройства в моменте

Тут однозначно преимущество на стороне кнопочных аппаратов. Самая дешевая касса с фискальным накопителем стоит 10 000 рублей. Цены на "умные" кассы несколько выше. 0:1

Фото предоставлено компанией "Эвотор"

Стоимость + удобство в перспективе

Законодательство в России часто меняется. Ближайший пример – с 1 июля этого года вводится в действие система маркировки товаров животного происхождения "Меркурий", аналог ЕГАИС для алкоголя. Это значит, что все магазины и рестораны, в ассортименте которых есть молоко или мясо, при получении продукции должны будут заносить штрих-коды товаров на кассу. В дальнейшем последует маркировка и других товаров — лекарств, ювелирных изделий, обуви и еще многих категорий.

Так вот, работа с ЕГАИС, с системой учета ветеринарных сертификатов "Меркурий" в случае с «автономками» требует подключения дополнительного оборудования – а именно, ноутбука — и соответственно, существенных дополнительных расходов. Актуален будет и вопрос по совместимости разных устройств. В "умных" онлайн-кассах вопрос с тем же ЕГАИС и "Меркурием" решается с помощью облачных решений, которые скачиваются непосредственно на кассу. 1:1

Скорость обслуживания покупателей

У кнопочной онлайн-кассы, так похожей на привычные продавцам аппараты, много ограничений. Поскольку касса представляет собой дисплей и клавиатуру, все операции – выбор смены, закрытие чека, возврат, скидка и т.д. – требуют нажатия определенного сочетания клавиш.

Например, в инструкции к одной из таких касс написано, что для ввода скидки нужно сначала нажать клавишу ПС, если скидка процентная, нажать минус, ввести процент скидки, например, 10, если скидка суммовая, ввести сумму 10, затем нажать минус, затем нажать кнопку ВВ. И так по каждой операции.

Поэтому продавцы обычно держат под столом шпаргалку – запомнить это невозможно. В "умных" онлайн-кассах все это делает одна кнопка. И в целом на смарт-кассах, похожих на планшеты и смартфоны, интерфейс столь же дружелюбен и интуитивно понятен. Выбирать опции между высветившимся кнопками гораздо легче, чем запоминать последовательность кнопок.

В "автономках" нет возможности управлять весами – касса не сможет автоматически внести в чек стоимость товара, исходя из веса. К "умным" кассам весы, устройства для приема карт и прочее оборудование подключаются без проблем, надо лишь скачать из облака нужные драйверы. Загрузить номенклатуру товаров в "автономках" — целое дело. Нужно подсоединить кассу к компьютеру.

В ручном режиме каждому товару присвоить индивидуальный код, сопоставить его с наименованием, штрих-кодом, ценой, системой налогообложения, ставкой налога (количество позиций зависит от модели, если ассортимент большой, надо обращать особое внимание на емкость памяти в модели). В случае с онлайн-кассами номенклатуру завести гораздо легче, ее можно одним нажатием выгрузить из "экселевского" файла, она автоматически распространится на все ваши кассы. У производителей устройств есть обширные базы штрих-кодов, которые доступны через облако.

Найти товар по наименованию, если штрих-код вдруг не читается, в "автономке" невозможно. Есть и другие нюансы. Так что продавцам со смарт-терминалом работать проще, а скорость обслуживания покупателей выше. 2:1

Фото предоставлено компанией "Эвотор"

Функционал

"Автономка" — вещь в себе. Расширить ее функционал без дополнительного оборудования невозможно. А значит, нельзя наладить учет товаров, вести статистику, работу с бухгалтерскими программами, устанавливать какой-либо софт, нужный для вашего бизнеса. Смарт-терминал же позволяет расширять функционал кассы так, как вам требуется. Например, есть возможность нанести точку на Яндекс.Карты, увеличив тем самым поток покупателей. Можно проверить, во сколько продавец открыл торговлю. Можно запустить скидочные программы, оплату за телефон и ЖКХ и даже продать товары в кредит. То есть это возможность автоматизировать бизнес, установить разные фишки и зарабатывать больше.

Также на "умных" кассах, в отличие от автономок, есть личный кабинет, доступ к нему открыт с любого девайса, через него можно и управлять самой кассой, и следить за ходом бизнеса, находясь где угодно. 3:1

Эстетика

Конечно, это дело вкуса. Кому-то нравятся современные устройства с сенсорными экранами и привычным интерфейсом Android, кто-то предпочитает кнопочное ретро. Но все же не случайно смартфоны довольно быстро вытеснили кнопочные телефоны, и сейчас они просто немодные. Во всем мире уже много лет продолжается тренд на эргономичность, функциональность и интеллектуальность устройств, которая отражается также и в дизайне. 4:1

Пока получается, что дешевые "автономки" хороши лишь для небольшого магазина, где мало людей, узкий ассортимент и в продаже нет алкоголя (ЕГАИС) и мясомолочной продукции ("Меркурий"). Но разве такое бывает?

Во всех остальных случаях лучше разово инвестировать чуть больше сейчас и окупить вложения за счет развития бизнеса. Тем более, как мы только что рассказали, за дешевыми автономками обязательно последуют новые затраты.

И нужно помнить, что если установить и зарегистрировать кассу до 1 июля, то можно получить налоговый вычет в 18 тысяч рублей. А среди "умных" касс есть устройства до этой стоимости (например, "Эвотор 5" за 17 990 рублей). То есть опять же и "умная" касса в итоге стоит совсем недорого, но она – мобильный адаптивный настраиваемый помощник на несколько лет, какие бы изменения в вашем бизнесе не происходили.

На правах рекламы.