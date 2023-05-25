Оформление соцконтракта станет доступно онлайн с 2024 года

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С 2024 года малоимущие россияне смогут подавать заявления на предоставление социального контракта через портал госуслуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда РФ Антона Котякова.

Министр напомнил, что ранее 25 мая Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предусматривает перевод процесса предоставления соцконтракта на принципы социального казначейства.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить заключение социального контракта с минимальным количеством справок, а подать заявление можно будет электронно. <...> Сбор сведений будет происходить по аналогии с другими мерами поддержки – большую часть данных органы соцзащиты будут получать <...> путем межведомственного взаимодействия", – объяснил он.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что при заключении соцконтракта будут применять те же принципы, что и при назначении единого пособия для малоимущих семей. В частности, не будут учитываться доходы других взрослых родственников заявителя. При этом правило нулевого дохода и требование к имущественной обеспеченности вводить не планируется.

Ранее Росстат сообщал, что в 2022 году за чертой бедности находились 14,3 миллиона россиян или 9,8% населения страны. По сравнению с 2021 годом число бедных граждан сократилось на 1,7 миллиона, или 1,2%.

