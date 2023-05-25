Почти 5 тысяч коек выделят в гражданских больницах для лечения раненых в ходе СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 5 тысяч коек выделят с 1 июня гражданские медучреждения 11 российских регионов для лечения бойцов, получивших ранения в ходе спецоперации. Об этом рассказал замначальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев.

"Учитывая, что спецоперация идет почти 500 дней, повысилась загрузка военно-медицинских организаций, это естественно. Мы обратились к верховному главнокомандующему <…>, и, согласно поручению, не далее как 1 июня нам будет выделено 5 тысяч коек в 11 субъектах РФ", – цитирует Серговенцева ТАСС.

По его словам, в этих мероприятиях участие примут 27 больниц. Учреждения начнут взаимодействовать с 13 подведомственными военно-медицинскими организациями в этих 11 субъектах.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице заработал лечебный госпиталь на базе клинического центра "Вороновское" для пациентов с новых территорий России. Там медпомощь смогут получить участники спецоперации, командированные граждане, а также мирные жители, которые были травмированы во время боевых действий.