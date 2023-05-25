ГД приняла в первом чтении законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает новую программу долгосрочных сбережений россиян. Документ инициировало правительство, сообщает ТАСС.

Согласно пояснительной записке, такая программа является финансовым продуктом для граждан, пополнение которого при поддержке государства можно совершить за счет собственных средств и за счет пенсионных накоплений.

Уточняется, что граждане могут участвовать на добровольной основе. Для этого им необходимо заключить договор с негосударственный пенсионным фондом (НПФ).

Кроме того, законопроект устанавливает особенности деятельности фонда, включая условия договора, основания и порядок выплаты, перечень особых жизненных ситуаций и порядок передачи сбережений из одной организации в другую.

Доверительное управление средствами будет передано ВЭБ.РФ, отмечается в записке.

28 апреля стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Тогда сообщалось, что проект предполагает введение дополнительной финансовой стимулирующей поддержки в течение 3 лет для граждан, которые заключили договор долгосрочных сбережений с 2024 по 2026 год.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что в России необходимо расширить список жизненных ситуаций для изъятия долгосрочных сбережений гражданами.