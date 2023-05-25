Отправляющиеся на военную службу по контракту рассказали о желании защищать Родину

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При принятии решения отправиться на военную службу контрактники руководствуются чувством долга перед Россией. Об этом сообщил один из будущих контрактников, который направился в пункт отбора на военную службу, находящийся на улице Яблочкова, доме 5, строении 1.

"Есть долг, внутренние убеждения. У меня двоюродный брат мобилизован, есть и отдаленные родственники там. Хотелось бы увидеться, возможно", – подчеркнул он.

В единый пункт отбора в столице прибывают добровольцы из других регионов России. Здесь работают врачи и инструкторы. Медики проверяют здоровье мужчин, а инструкторы проводят с ними собеседование. При этом кандидаты могут сами выбрать будущую специальность. Для оформления контракта от них требуются паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

До этого посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали, почему решили отправиться в зону проведения спецоперации. Мужчина, пришедший в пункт, поделился, что в прошлом был сотрудником полиции. В настоящее время он вышел на пенсию. После года на гражданке мужчина почувствовал, что хочет двигаться дальше.

Ранее записавшиеся на военную службу по контракту назвали патриотизм основным мотивом своего поступка. Также один из пришедших в пункт мужчин заявил, что военная контрактная служба предоставляет хороший заработок и стабильность.