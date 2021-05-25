Скворцова рассказала об увеличении частоты осложнений у переболевших COVID-19

Фото: depositphotos/Deliris
В России зафиксировано увеличение частоты осложнений у переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения РФ".
"В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, – от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений", – приводит слова Скворцовой РИА Новости.
Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения пока не обнаружили мутаций коронавируса, которые могли бы поставить под угрозу эффективность имеющихся лекарств и вакцин.
Однако эксперты заявили об отсутствии гарантий, что это так и останется. Вирус постоянно меняется, так что имеющийся инструментарий может оказаться бесполезным, уточнили они.
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: