Скворцова рассказала об увеличении частоты осложнений у переболевших COVID-19

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В России зафиксировано увеличение частоты осложнений у переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения РФ".

"В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, – от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений", – приводит слова Скворцовой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения пока не обнаружили мутаций коронавируса, которые могли бы поставить под угрозу эффективность имеющихся лекарств и вакцин.

Однако эксперты заявили об отсутствии гарантий, что это так и останется. Вирус постоянно меняется, так что имеющийся инструментарий может оказаться бесполезным, уточнили они.

