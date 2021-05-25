Ракова: в Москве в домах престарелых не зафиксировано заболеваемости COVID-19

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В московских домах престарелых после завершения вакцинации не зафиксировано заболеваемости COVID-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На новогодних праздниках проживающим московских домов престарелых было предложено пройти вакцинацию от COVID-19. Большая часть проживающих получила второй компонент уже к февралю – порядка 96% проживающих, которые не имели противопоказаний. Таким образом, из 15 тысяч проживающих прививку получили около 80%", – сказала она.

Ракова подчеркнула, что сотрудники учреждений также приняли участие в вакцинации, понимая всю ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье своих подопечных. По ее словам, стойкий иммунитет в учреждениях сформировался к апрелю, жители получили возможность вести более активный образ жизни, а сотрудники смогли перейти к обычному рабочему графику.

"После завершения вакцинации от COVID-19 мы не фиксируем заболеваемости в домах престарелых", – добавила Ракова.

Вице-мэр отметила, что за здоровьем проживающих продолжают тщательно наблюдать. Им каждый день измеряют температуру тела и уровень кислорода в крови. Ракова уточнила, что среди жителей 32 городских интернатов и пансионатов более половины – старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения пока не обнаружили мутаций коронавируса, которые могли бы поставить под угрозу эффективность имеющихся лекарств и вакцин. Однако нет гарантии, что это так и останется. Вирус постоянно меняется, так что имеющийся инструментарий может оказаться бесполезным.

