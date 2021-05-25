Россияне рассказали, как справляются со стрессом

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Россияне справляются с тревогой по-разному. Они рассказали, что наиболее распространенными способами являются помощь родственников и друзей, кондитерские изделия, а также успокоительные препараты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

В опросе приняли участие свыше 3500 респондентов. Согласно результатам, самым верным способом в борьбе с тревогой жители РФ назвали времяпрепровождение с друзьями или родственниками – такой ответ дали 34% респондентов (35% мужчин и 34% женщин). Кроме того, 27% участников рассказали, что при стрессе едят больше сладкого. Такой способ чаще выбирали молодежь и люди среднего возраста: от 21 до 40 лет (31%), от 51 до 74 лет (23%) и от 41 до 50 лет (21%).

Третий способ, который назвали россияне, – успокоительные препараты. По словам респондентов, они помогают 22% участников, среди которых 18% мужчин и 25% женщин.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян испытали стресс в начале этого года из-за роста цен и низких зарплат.

Около 55% опрошенных граждан рассказали, что испытывали беспокойство в 2021 году. Год назад таких было 79%. Это говорит о том, что уровень стресса населения снизился, но все равно остался достаточно высоким.